Москвич нашел у помойки полмиллиона рублей. Видео

Полиция разыскивает мужчину, который нашел 500 тысяч рублей на Лесной улице в Москве. Он поднял пачку денег возле мусорного контейнера, сообщил источник «360». Видео того, как москвич с удивлением поднимает, предположительно, пачку денег с земли, оказалось в нашем распоряжении.

По словам собеседника «360», крупную сумму денег случайно выронил 60-летний местный житель в середине марта, когда выносил мусор. По словам пенсионера, он сделал это случайно.

Пропажу 525 тысяч рублей пожилой мужчина заметил, когда поднялся в офис, сообщил источник. После просмотра видео с камер, стало известно, что деньги подобрал незнакомец, который проходил мимо мусорного контейнера.

На неизвестного мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В феврале в Новосибирске двое неизвестных отобрали пакет у мужчины с 15 миллионами рублей. Преступление попало на видео.

Житель Ростовской области выманил у двух девушек из Свердловской более 500 тысяч рублей. Он уговорил их взять на него кредиты, сообщило агентство Ura.ru. Одна из потерпевших взяла кредит более чем на 140 тысяч рублей. Вторая взяла займ на 398 тысяч рублей после предложения выйти замуж за него. Однако после получения денег мужчина сбежал.