Москвич накинулся на полицейского с пистолетом. Тот застрелил его

Мужчина устроил поножовщину в квартире в одном из домов на улице Генерала Тюленева в Москве. На место приехал полицейский. Защищаясь, он застрелил злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

ЧП случилось в районе Теплого Стана. Мужчина нанес сожительнице ножевое ранение. Вскоре по указанному адресу приехали полицейские. В квартире они увидели женщину с телесными повреждениями и мужчину, который «вел себя неадекватно».

«При виде полицейских он кинулся на них, угрожая предметом, похожим на пистолет», — сообщили в пресс-службе.

Тогда, в соответствии с федеральным законом «О полиции», мужчина применил табельное оружие. Нападавший от полученного ранения скончался на месте. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

Причина ссоры неизвестна. Проводится проверка.