Москвич может получить срок за подделку расписки на 400 тысяч евро. Детектор лжи подтвердил — мужчина говорит правду
На эти деньги родитель начал строить дом, но не успел — скончался в 66 лет. Его новая жена унаследовала недостроенный особняк стоимостью 16 миллионов рублей, но Шапи решил отсудить у мачехи долг. Стороны обменялись экспертизами — одна подтвердила подлинность расписки, другая — нет, и гражданское дело закрыли. Зато открыли уголовное. Против Шапи.
«Я приезжаю в УВД, говорю — я в розыске. Он на меня такой смотрит — первый раз вижу человека, который в розыске, и который сам пришел сдаваться», — сказал Шапи Мунчаев, обвиняемый.
Мужчину судят по очень серьезной статье — 4-й части 159-й — мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Обвинительное заключение следователь принес прямо в больничную палату.
«Я настаиваю на том, чтобы они сделали экспертизу. Я говорю, ребят, я не прошу вас никого обманывать. Сделайте, пожалуйста, экспертизу, в рамках уголовного дела, подпись моего отца или не подпись моего отца», — сказал Шапи Мунчаев, обвиняемый.
Однако пока в уголовном деле только экспертиза, которую следователь взял из гражданского. И именно та, что не подтвердила подлинность расписки. Хотя три других независимых эксперта уверены — подпись на бумаге именно отца, и добавляют — специалисты Минюста не учли, в том числе, что престарелый родственник страдал тремором.
«При назначении экспертизы их никто, разумеется, не отражал. Поэтому для эксперта непонятно, выполнена эта подпись неровной линией, потому что кто-то ее выводил, подделывал или это естественно от старости у человека руки дрожали», — сказал Дмитрий Джулай, адвокат.
А это переписка мачехи, которая уехала в Дагестан со слабослышащей сестрой Шапи. Вдова предлагает ей отказать от доли в особняке и вернуть ей 1 миллион 200 тысяч рублей. После этого обещает оставить Шапи в покое и отозвать заявление.
«Предлагаю тебе подписать соглашение по передаче твоей доли мне. А договор продажи будем подписывать вместе», — написано в переписке.
На звонки женщина не отвечает, предпочитая угрожать Шапи через сестру. Уже находясь под домашним арестом, Шапи прошел восьмичасовое исследование на детекторе лжи.
«Я прошел его. 99,94 процента то, что я отцу отдавал деньги. 99,94 процента, что я от отца получал расписку. Ну, здесь по-другому и не может быть», — сказал Шапи Мунчаев, обвиняемый.
На последнем слушании судья вернул дело на доследование — слишком много нарушений. В отместку, считает адвокат, обвиняемому запретили прогулки и посещения врача. Домашний арест мужчине продлили до апреля.