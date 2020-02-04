Под домашним арестом Шапи Мунчаев находится уже 9-й месяц. А все из-за того, что дал в долг отцу наличными 400 тысяч евро. По крайней мере, так рассказывает мужчина. У него есть даже расписка.

На эти деньги родитель начал строить дом, но не успел — скончался в 66 лет. Его новая жена унаследовала недостроенный особняк стоимостью 16 миллионов рублей, но Шапи решил отсудить у мачехи долг. Стороны обменялись экспертизами — одна подтвердила подлинность расписки, другая — нет, и гражданское дело закрыли. Зато открыли уголовное. Против Шапи.

«Я приезжаю в УВД, говорю — я в розыске. Он на меня такой смотрит — первый раз вижу человека, который в розыске, и который сам пришел сдаваться», — сказал Шапи Мунчаев, обвиняемый.

Мужчину судят по очень серьезной статье — 4-й части 159-й — мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Обвинительное заключение следователь принес прямо в больничную палату.

«Я настаиваю на том, чтобы они сделали экспертизу. Я говорю, ребят, я не прошу вас никого обманывать. Сделайте, пожалуйста, экспертизу, в рамках уголовного дела, подпись моего отца или не подпись моего отца», — сказал Шапи Мунчаев, обвиняемый.

Источник фото: телеканал «360»

Однако пока в уголовном деле только экспертиза, которую следователь взял из гражданского. И именно та, что не подтвердила подлинность расписки. Хотя три других независимых эксперта уверены — подпись на бумаге именно отца, и добавляют — специалисты Минюста не учли, в том числе, что престарелый родственник страдал тремором.

«При назначении экспертизы их никто, разумеется, не отражал. Поэтому для эксперта непонятно, выполнена эта подпись неровной линией, потому что кто-то ее выводил, подделывал или это естественно от старости у человека руки дрожали», — сказал Дмитрий Джулай, адвокат.

А это переписка мачехи, которая уехала в Дагестан со слабослышащей сестрой Шапи. Вдова предлагает ей отказать от доли в особняке и вернуть ей 1 миллион 200 тысяч рублей. После этого обещает оставить Шапи в покое и отозвать заявление.

«Предлагаю тебе подписать соглашение по передаче твоей доли мне. А договор продажи будем подписывать вместе», — написано в переписке.

Источник фото: телеканал «360»

На звонки женщина не отвечает, предпочитая угрожать Шапи через сестру. Уже находясь под домашним арестом, Шапи прошел восьмичасовое исследование на детекторе лжи.

«Я прошел его. 99,94 процента то, что я отцу отдавал деньги. 99,94 процента, что я от отца получал расписку. Ну, здесь по-другому и не может быть», — сказал Шапи Мунчаев, обвиняемый.

На последнем слушании судья вернул дело на доследование — слишком много нарушений. В отместку, считает адвокат, обвиняемому запретили прогулки и посещения врача. Домашний арест мужчине продлили до апреля.