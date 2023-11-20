Криминал 20 ноября 2023, 16:59 Москвич лишился более 25 тысяч рублей при покупке билета в театр Более 25 тысяч рублей похитили мошенники у москвича при покупке билета в театр Fotolia / pressmaster

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Двадцатитрехлетний парень из Москвы решил встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. При покупке билета в театр, где должно было состояться свидание, он лишился более 25 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, незнакомка, по ее словам, купила билет на одном из сайтов и предложила молодому человеку приобрести место рядом с собой. Он выбрал соседнее место и ввел данные своей банковской карты для оплаты, а после — пароли из полученных смс.

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После того как три попытки оплатить завершились неудачей, девушка предложила обратиться в службу поддержки. Следуя указаниям «сотрудника поддержки», молодой человек еще раз ввел свои реквизиты для возврата.

Таким образом, злоумышленники украли более 25 тысяч рублей с карты мужчины, а после перестали выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Дело взяла под контроль столичная прокуратура.

Ранее мошенники в Москве обманом забрали у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке». Злоумышленники позвонили восьмилетнему мальчику на домашний телефон, пока родители были на работе.