Криминал 13 июня 2023, 13:49 Москвич изнасиловал в парке 12-летнюю девочку СК: 50-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в одном из парков на юге Москвы istockphoto.com

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В одном из парков на юге столицы 10 июня 50-летний мужчина изнасиловал знакомую 12-летнюю девочку, сообщил столичный следственный комитет.

Его задержали и предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и пунктом «а» части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Обвиняемый частично признал вину.

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Следствие назначило судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Его также проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.