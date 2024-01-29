Криминал 29 января 2024, 23:51 Москвич изнасиловал школьницу и изрезал ее труп СК: студент из Москвы изнасиловал школьницу, а потом зарезал ее в Подольске РИА «Новости»

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Перед судом предстанет 18-летний житель Москвы, обвиняемый в изнасиловании 16-летней школьницы и расправе над ней в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Следствие установило, что 10 марта 2023 года молодой человек пришел в квартиру к своей знакомой, между ними произошел конфликт, в ходе которого он изнасиловал девушку.

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После этого юноша решил скрыть следы преступления и нанес несовершеннолетней более 40 ударов ножом в область шеи. Когда он понял, что потерпевшая жива, то запер входную дверь квартиры, чтобы туда никто не смог попасть. Девушка умерла в машине скорой помощи. Обвиняемого задержали на следующий день

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заклю­чение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Уголовное дело передали в Московский областной суд для рассмотрения.