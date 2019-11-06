Москвич инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать крупный долг

33-летний житель столицы, по версии следствия, взял у своего знакомого в долг крупную сумму. Возвращать деньги он не захотел и придумал план. В автомобиле он распылил очиститель для карбюратора себе в лицо. Затем попросил друга заявить о «нападении» в полицию.

«Факт заведомо ложного сообщения о преступлении выявлен правоохранительными органами», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что вину мужчина полностью признал. Ему инкриминировали заведомо ложное донесение о совершении преступления. Уголовное дело передали в суд.

Вернул ли мужчина долг, не уточняется.