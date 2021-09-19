Расчлененное тело мужчины нашли в квартире на Ореховом бульваре в Москве. По предварительным данным, хозяина дома убили четыре дня назад. В расправе подозревается его родной брат.

По информации РЕН ТВ, труп вместе с сотрудниками полиции нашла жена убитого. Сначала женщина обнаружила его окровавленные вещи возле мусорных баков, обратилась к правоохранителям и вместе с ним отправилась в квартиру мужа.

Там были найдены расчлененные останки, рассказал источник телеканала. По его словам, мужчина скончался четыре дня назад. Ему было 54 года. Подозреваемый в убийстве был задержан вечером того же дня. Им оказался 62-летний брат жертвы. По предварительным данным, 15 сентября братья находились вместе в этой квартире, поссорились и один из них несколько раз ударил второго по голове. От полученных травм пострадавших умер на месте, а подозреваемый расчленил тело, чтобы потом от него избавиться и замести следы.