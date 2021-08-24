Московскому гинекологу отменили домашний арест по делу о торговле детьми

Московский городской суд отменил домашний арест для врача-гинеколога Алены Дружининой, подозреваемой в торговле детьми. Материалы дела направлены в Пресненский суд для нового рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Суд рассматривал жалобу адвокатов об изменении меры пресечения на более мягкую. Прокуратура при этом просила суд ужесточить меру и отправить гинеколога в СИЗО.

Дружинина проходит по делу о торговле детьми, которое завели в январе 2020 года, когда в одном из квартир в Одинцовском городском округе обнаружили четырех новорожденных детей, один из которых был мертв. Все дети были рождены суррогатными матерями.

Дружинина работала в центре ЭКО на Аргуновской улице в Москве. В рамках дела были арестованы и другие сотрудники учреждения, в том числе акушеры-гинекологи, урологи, а также гендиректор и переводчик. Врачей обвинили в 11 эпизодах продажи детей. Предположительно, Дружинина заполняла медицинскую карту китайца, который выступал в роли «покупателя».