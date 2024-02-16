Криминал 16 февраля 2024, 14:30 Московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента Суд в Москве признал 79-летнего бизнесмена виновным в подготовке убийства РИА «Новости»

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Суд присяжных вынес вердикт 79-летнему бизнесмену Владимиру Татусову, которого обвиняют в подготовке убийства конкурента в 2010 году. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, Татусов в октябре 2010 года на фоне конкуренции между ним и другим предпринимателем в сфере производства сборно-щитовых домов решил устранить соперника.

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О своих финансовых проблемах он рассказал знакомому. Тот предложил мужчине убить мешающего Татусову человека за денежное вознаграждение. Бизнесмен согласился и передал денежные средства, поручив организовать убийство и подготовить ему алиби.

Однако довести дело до конца у злоумышленников не удалось, так как стражи правопорядка обнаружили их преступную деятельность.

Позже следователи нашли свидетелей и допросили их, а также проверили переписки и телефонные разговоры. Полученные улики и доказательства подтвердили причастность фигуранта к инкриминируемому ему преступному деянию.

«Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимого постановила обвинительный вердикт. На основании вердикта судом будет постановлен приговор», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в отношении трех соучастников также вынесли обвинительный приговор.

Ранее убийство 15-летней давности раскрыли в Москве.