16 февраля 2024, 14:30
Московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента
Суд в Москве признал 79-летнего бизнесмена виновным в подготовке убийства
Суд присяжных вынес вердикт 79-летнему бизнесмену Владимиру Татусову, которого обвиняют в подготовке убийства конкурента в 2010 году. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, Татусов в октябре 2010 года на фоне конкуренции между ним и другим предпринимателем в сфере производства сборно-щитовых домов решил устранить соперника.
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О своих финансовых проблемах он рассказал знакомому. Тот предложил мужчине убить мешающего Татусову человека за денежное вознаграждение. Бизнесмен согласился и передал денежные средства, поручив организовать убийство и подготовить ему алиби.
Однако довести дело до конца у злоумышленников не удалось, так как стражи правопорядка обнаружили их преступную деятельность.
Позже следователи нашли свидетелей и допросили их, а также проверили переписки и телефонные разговоры. Полученные улики и доказательства подтвердили причастность фигуранта к инкриминируемому ему преступному деянию.
«Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимого постановила обвинительный вердикт. На основании вердикта судом будет постановлен приговор», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в отношении трех соучастников также вынесли обвинительный приговор.
Ранее убийство 15-летней давности раскрыли в Москве.
Убийства
Суд
Москва
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