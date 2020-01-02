    02 января 2020, 18:37

    Московского чиновника арестовали за смертельное ДТП

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Заместителя начальника управления ЖКХ префектуры ЮЗАО Олега Федотова арестовали до 1 февраля. Чиновник в августе устроил смертельное ДТП под Троицком и сбежал с места аварии.

    Троицкий суд арестовал Федотова на месяц, защита московского чиновника просила заключить его под домашний арест или отпустить под залог.

    Федотов устроил аварию 17 августа на 47-м километре трассы А101 «Москва — Рошаль». Федотов, не справившись с управлением Opel Astra, врезался во впереди едущий Renault Logan, от чего этот автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Kia Rio. В результате аварии погибла женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы. По словам очевидцев, Федотов выглядел нетрезвым.

    Как стало известно «360», автомобиль Opel Astra оформлен на отца Олега Федотова, сам чиновник с места аварии сбежал и по месту прописки не появлялся.

    Федотова искали с августа в нескольких квартирах, которые ему принадлежат. Задержали чиновника в Новый год, когда он приехал в квартиру, где живет его жена.