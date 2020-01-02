Московского чиновника арестовали за смертельное ДТП
Троицкий суд арестовал Федотова на месяц, защита московского чиновника просила заключить его под домашний арест или отпустить под залог.
Федотов устроил аварию 17 августа на 47-м километре трассы А101 «Москва — Рошаль». Федотов, не справившись с управлением Opel Astra, врезался во впереди едущий Renault Logan, от чего этот автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Kia Rio. В результате аварии погибла женщина, еще несколько человек получили тяжелые травмы. По словам очевидцев, Федотов выглядел нетрезвым.
Как стало известно «360», автомобиль Opel Astra оформлен на отца Олега Федотова, сам чиновник с места аварии сбежал и по месту прописки не появлялся.
Федотова искали с августа в нескольких квартирах, которые ему принадлежат. Задержали чиновника в Новый год, когда он приехал в квартиру, где живет его жена.