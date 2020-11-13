Московского бизнесмена заперли в машине в Одинцове и обчистили квартиру. Вынесли 300 тысяч рублей и 2 пистолета

Четверо неизвестных напали на московского бизнесмена возле его дома в Одинцове. Мужчину побили, отобрали ключи от квартиры и заперли в машине. Двое из них вскрыли сейф в его жилище, а потом выпустили предпринимателя на свободу и уехали. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленникам на все про все понадобилось всего 10 минут. Бизнесмен поднялся в свою квартиру и увидел взломанный сейф, откуда неизвестные вытащили 300 рублей и два травматических пистолета. Полицейские завели дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и с применением насилия».

В квартире жертвы преступления сняли отпечатки пальцев. Ограбили мужчину в ночь на 12 ноября.