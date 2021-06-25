Московского бизнесмена задержали за растление девочек в Краснодаре

Приехавшего в Краснодар предпринимателя из Москвы задержали в рамках расследования уголовного дела по растлению двух девочек 11 и 12 лет. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка Следственного Комитета.

По данным ведомства, 10 июня 50-летний мужчина принудил двух школьниц зайти вместе с ним в подъезд многоэтажного дома на улице Ставропольской. Там он совершил в отношении девочек преступление сексуального характера.

О случившемся девочки рассказали родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По решению следователя бизнесмена задержали. Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи намерены ходатайствовать об его аресте. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления.

По данным источника в правоохранительных органах, обвиняемым по уголовному делу проходит генеральный директор винодельческой компании «Легенда Крыма» Михаил Штырлин. Его бывшая супруга, телеведущая Юлия Коваль в беседе с «360» заявила, что не знает о случившемся и не дает комментариев по этому делу.