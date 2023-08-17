Криминал 17 августа 2023, 15:20 Московский таксист заказал убийство бывшего начальника МВД: таксист из Москвы заказал убийство бывшего работодателя и всей его семьи

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Московские правоохранители задержали 56-летнего водителя такси, подозреваемого в заказе убийства бывшего работодателя и его семьи. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Мужчину задержали на одной из парковок совместными силами управления ФСБ и ГУУР МВД по Москве и Московской области.

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По версии следствия, таксист на почве личной неприязни заказал убийство бывшего работодателя и запланировал завладеть его имуществом. Он стал интересоваться наймом исполнителя преступления, однако об этом узнали силовики.

По условиям мужчины, убийца должен был проникнуть в дом жертвы, убить хозяина и членов его семьи, а также завладеть ценностями и деньгами. Часть похищенных средств должна была стать оплатой за услугу.

Силовики инсценировали преступление и предоставили заказчику фейковые доказательства о его исполнении. Исполнитель передал организатору деньги и ценности из дома потенциальной жертвы, после чего его задержали правоохранители.

Следователи завело дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Виды соучастников преступления», «Разбой» и «Покушение на убийство».

Ранее бывший криминалист Игнатов рассказал «360», каким способом заказчики находят наемных убийц.