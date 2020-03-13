Московский таксист выкинул женщину из салона за замечание и уехал

В Москве водитель такси выбросил из своей машины пассажирку, которая сделала ему замечание по поводу громкой музыки. После он ее обокрал и скрылся.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, ссора произошла еще в понедельник, 9 марта. Женщина попросила таксиста сделать музыку потише. Тот остановился, вышел из автомобиля, схватил пассажирку за руку и силой вытащил из салона.

Женщина упала и ударилась об асфальт, а водитель отобрал у нее сумку и уехал. В сумке, по словам пострадавшей, был дорогой телефон и более 10 тысяч рублей. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Ранее в Сети разошелся ролик, на котором молодая пассажирка обматерила таксиста. Всю поездку, во время которой девушка употребляла непечатные выражения, водитель снял на видео. Пассажирка назвала его «вшивый таксист», а также пообещала «нагнуть» его. Таксист оставался спокойным, заметив только, что пассажирка, судя по поведению, необразованная. Девушка продолжила скандал, под конец сказав лишь: «Я разнервничалась, котик мой».