Московский таксист ударил пассажира ножом и забрал у него 2 тысячи евро
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«По предварительной информации, около 19:10 в районе дома № 10 на улице Тестовской водитель автомобиля Skoda нанес ножевое ранение пассажиру», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что мужчина забрал у пассажира личные вещи и деньги. Позже он высадил попутчика из машины и скрылся. Пострадавшего доставили в одну из больниц, где сейчас ему оказывают всю необходимую помощь врачи.
«Для розыска и задержания злоумышленника в городе введен план-перехват. Работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и детали инцидента выясняются», — добавили в МВД.
Как рассказал «360» источник, водитель работал таксистом. Во время нападения он украл у мужчины две тысячи евро.