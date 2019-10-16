Московский таксист ударил пассажира ножом и забрал у него 2 тысячи евро

Водитель машины напал на пассажира в Москве. Мужчина ударил его ножом, обокрал и выкинул из автомобиля. Сейчас преступника ищут сотрудники полиции. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

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«По предварительной информации, около 19:10 в районе дома № 10 на улице Тестовской водитель автомобиля Skoda нанес ножевое ранение пассажиру», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мужчина забрал у пассажира личные вещи и деньги. Позже он высадил попутчика из машины и скрылся. Пострадавшего доставили в одну из больниц, где сейчас ему оказывают всю необходимую помощь врачи.

«Для розыска и задержания злоумышленника в городе введен план-перехват. Работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и детали инцидента выясняются», — добавили в МВД.

Как рассказал «360» источник, водитель работал таксистом. Во время нападения он украл у мужчины две тысячи евро.