Криминал 04 апреля 2023, 13:18 Московский таксист получил бомбу для Треповой — СМИ «Фонтанка»: бомбу передали подозреваемой в убийстве Татарского Треповой через таксиста Unsplash

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Взрывное устройство для подозреваемой по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой передали через таксиста, который находился в Москве. Об этом написало издание «Фонтанка», ссылаясь на данные допроса подозреваемой.

По имеющейся информации, водитель не знал, что внутри коробки. Как уточнило издание, украинские кураторы просили девушку ходить на предыдущие встречи с Татарским и втереться ему в доверие.

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После передачи военкору статуэтки Трепова должна была отправиться в Узбекистан, заказчики уже купили для нее билеты. Они обещали, что потом перевезут ее на Украину. Ресурс со ссылкой на отчет взрывотехников добавил, что бомбу взорвали дистанционно, внутри нее находилась сим-карта.

Владлен Татарский 2 апреля проводил в одном из кафе Санкт-Петербурга творческий вечер. Во время мероприятия к нему подошла девушка и подарила бюст, через некоторое время после этого произошел взрыв. Военный корреспондент погиб на месте. По последним сведениям, в результате теракта пострадали 40 человек. Трепова смогла скрыться с места преступления, но на следующий день ее задержали.