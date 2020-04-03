    03 апреля 2020, 17:39

    Московский таксист отвез в Киргизию пассажира и исчез

    Артур Блянихов

    В Киргизии пропал московский таксист, который перевозил пассажира на своей иномарке Mercedes-Benz. Об этом сообщил Рен ТВ.

    «Вечерняя Москва» рассказала, что 32-летний водитель выехал из столицы 4 марта. Он должен был отвезти пассажира в Казахстан, однако по пути маршрут изменился.

    Они поехали в Оренбургскую область, пересекли казахскую границу, а затем направились в Киргизию в Жалал-Абадскую область, где и проживает пассажир. После этого шофер пропал.

    С заявлением о пропаже к правоохранителям обратилась его супруга. Возбуждено уголовное дело.