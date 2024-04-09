Криминал 09 апреля 2024, 14:42 Московский суд заочно арестовал украинского активиста Суд в Москве заочно арестовал одесского радикального активиста Ганула

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Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского активиста Демьяна Ганула по обвинению в нападениях на воинские памятники и захоронения. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Суд избрал Демьяну Ганулу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — заявили в пресс-службе.

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Активиста также объявили в международный розыск. Его обвинили в повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений, а также нападении на учреждения и лиц, которые находятся под международной защитой.

Ганул является одесским радикалом, который принес на Куликово поле шашлыки в годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов. Он заявил, что они символизируют собой погибших при пожаре антимайдановцев 2 мая 2014 года.

Ранее Басманный суд повторно объявил в международный розыск украинского националиста Дмитрия Корчинского.