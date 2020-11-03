Московский суд заочно арестовал украинку по делу о торговле детьми
Уроженка Украины заочно арестована по решению Московского суда в рамках уголовного дела о торговлю детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
По данным издания, женщину объявили в международный розыск. По версии следователей, она родила трех детей в рамках программы суррогатного материнства и продала одного из младенцев заказчику с Филиппин. Украинку заочно арестовали на два месяца с момента задержания на территории России.