Криминал 29 января 2024, 11:04 Московский суд заочно арестовал четверых иноагентов Басманный суд заочно арестовал иноагентов Певчих, Низовцева, Ярмыш и Бирюкову РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно арестовал иностранных агентов Анну Бирюкову*, Киру Ярмыш*, Дмитрия Низовцева* и Марию Певчих*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Все, кроме Бирюковой*, проходят по статье о распространении фейковой информации о деятельности Вооруженных сил России.

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Ярмыш*, Низовцеву* и Певчих* также вменили призывы к организации деятельности экстремистского сообщества, а Бирюковой* — оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции на территорию Российской Федерации», — заявили в суде.

В конце декабря 2023 года Марию Певчих* объявили в розыск, она занимает пост главы Фонда борьбы с коррупцией**.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

**Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.