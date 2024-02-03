Криминал 03 февраля 2024, 15:24 Московский суд вынес вердикт врачу за насмешку над погибшим участником СВО Суд запретил врачу Буяновой определенные действия за слова об участнике СВО РИА «Новости»

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Тушинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в отношении врача детской больницы Надежды Буяновой и запретил ей определенные действия за некорректное высказывание в адрес участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Следователи настаивали на заключении Буяновой под стражу, однако суд избрал более мягкую меру в виде запрета определенных действий.

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По версии следствия, во время приема в детской больнице врач некорректно высказалась о погибшем в зоне СВО отце ребенка. Обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда.

Московский педиатр посмеялась над семилетним мальчиком, который грустил по погибшему в зоне боевых действий отцу. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против медика уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России.