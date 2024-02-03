03 февраля 2024, 15:24
Московский суд вынес вердикт врачу за насмешку над погибшим участником СВО
Суд запретил врачу Буяновой определенные действия за слова об участнике СВО
Тушинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в отношении врача детской больницы Надежды Буяновой и запретил ей определенные действия за некорректное высказывание в адрес участника СВО. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.
Следователи настаивали на заключении Буяновой под стражу, однако суд избрал более мягкую меру в виде запрета определенных действий.
Реклама
По версии следствия, во время приема в детской больнице врач некорректно высказалась о погибшем в зоне СВО отце ребенка. Обвиняемую освободили из-под стражи в зале суда.
Московский педиатр посмеялась над семилетним мальчиком, который грустил по погибшему в зоне боевых действий отцу. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против медика уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Суд
Дети
Военные
Врачи
Москва
Реклама
Реклама