Криминал 28 июня 2023, 20:19 Московский суд продлил арест обвиняемому в избиении баскетболиста Шведа Суд на три месяца продлил арест главному фигуранту дела об избиении баскетболиста Шведа РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест в отношении главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы, написал ТАСС. Подозреваемого задержали в аэропорту, когда он пытался уехать из страны.

Под стражей обвиняемый будет находиться до 2 октября. Еще одного подозреваемого, студента МГИМО, отпустили под домашний арест, который продлится до 28 августа. При этом ему нельзя будет пользоваться мобильной связью и интернетом.

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Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой 1 мая. Его избили после проигранного матча. Очевидцы рассказали, что нападавшие оскорбляли баскетболиста и возмущались из-за того, что проиграли деньги на ставках.

Спортсмена выписали спустя девять дней. После этого он обратился к игрокам и болельщикам со словами благодарности за помощь и поддержку.