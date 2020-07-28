Московский суд отклонил иск от родственников убитого Хачатуряна к его бывшей жене

Солнцевский суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска о защите чести и достоинства от родственников убитого Михаила Хачатуряна к его бывшей жене Аурелии Дундук. Об этом «360» рассказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных требований», — отметил Енгибаров. Семья Хачатуряна подала иск и потребовала возмещение морального вреда на миллион рублей.

Иск был подан от матери погибшего Лидии Хачатурян, которая попросила суд признать клеветой высказывания Дундук. Женщина в эфире передачи «На самом деле» на Первом канале рассказала, что Хачатурян изнасиловал ее в 1996 году, из-за чего она забеременела и родила сына Сергея.

Однако в этой же программе был проведен тест ДНК, который показал, что Сергей не является родным сыном Хачатуряну. Поэтому мать погибшего посчитала клеветой заявление об изнасиловании. По словам Лидии Хачатурян, слова Дундук «носят негативный характер» и могут повлиять как на репутацию матери, так и на всю семью.

Во вторник, 28 июля, началось предварительное заседание суда по делу младшей сестры Марии Хачатурян.