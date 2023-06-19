Криминал 19 июня 2023, 18:59 Московский суд изъял у бывшего следователя больше тысячи биткоинов Никулинский суд Москвы изъял у бывшего следователя Тамбиева 1032 биткоина по делу о взятке РИА «Новости»

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Никулинский суд Москвы изъял свыше тысячи биткоинов у бывшего следователя Марата Тамбиева СК России, обвиняемого в получении взятки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

«Принадлежащая Тамбиеву цифровая валюта „биткоин“ в размере 1032,1 ВТС решением суда обращена в пользу государства», — говорится в сообщении.

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Решение суда в законную силу не вступило. По версии следствия, Тамбиев получил взятку в криптовалюте.

Ранее Тамбиев занимал должность начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы.

ТАСС уточнил, что Тамбиева обвиняли в вымогательстве биткойнов у группировки хакеров Infraud Organization, дело которой он расследовал. Экс-следователь потребовал у хакеров 1 032 единицы биткоина, они обратились в ФСБ. После этого Генеральная прокуратура подала в суд иск о взыскании биткоинов у Тамбиева, которые он получил от фигурантов.