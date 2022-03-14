Московский суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте на два месяца россиянина, обвиняемого в государственной измене. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, заседание прошло 2 марта.

Собеседник агентства уточнил, что материалы дела содержат гриф «секретно», поэтому подробности не разглашаются, а все судебные заседания проходят в закрытом режиме.

«Постановлением суда от 2 марта в отношении Абрамова Ю. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в пресс-службе.

ТАСС уточнил, что ходатайство об аресте обвиняемого подал следователь ФСБ. Максимальное наказание по статье 275 «Государственная измена» Уголовного кодекса России составляет 20 лет тюрьмы.