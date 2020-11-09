Московский школьник оказался в больнице из-за отцовских побоев

Пьяный мужчина в Москве поднял руку на своего девятилетнего сына. Мальчик оказался в больнице. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение случилось ночью 7 ноября. В полицию поступила информация, что пьяный москвич избил ребенка по адресу: Ленинский проспект, дом 32. На место направились правоохранители.

Дверь им открыл глава семейства. В квартире также находились его жена и сын. Оба родителя мальчика были в нетрезвом состоянии. К ним приехала скорая помощь. Врачи госпитализировали ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также врачи зафиксировали у него гематому на голове и ссадину на носу. Ребенка направили в хирургическое отделение.

Эту информацию донесли в Гагаринскую межрайонную прокуратуру. Отца мальчика доставили в ОВД. По факту случившегося проводится проверка.