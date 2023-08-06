Криминал 06 августа 2023, 20:08 Московский пенсионер «инвестировал» почти пять миллионов рублей в мошенников Пенсионер из Москвы отдал 4,7 миллиона рублей телефонным мошенникам iStock.com

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Пенсионер из Москвы отдал мошенникам 4,7 миллиона рублей, накопленных за восемь лет работы курьером. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Мужчина 76 лет занимался курьерской доставкой еды и накопил эту сумму денег, часть положив на счета в банках, а другую — вложив в золото.

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Однако телефонные мошенники убедили пенсионера инвестировать сбережения со стопроцентным доходом за неделю. Полученные средства мужчина хотел потратить на лечение больной спины.

Пенсионер для начала «положил» на счет мошенников 11 тысяч рублей, однако, когда его «инвестиция» не сработала, принялся отыгрываться и даже обналичил золото. Только когда общая сумма его переводов составила почти пять миллионов рублей, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

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