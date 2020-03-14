Московский гаишник оказался серийным грабителем банкоматов

Инспектора ГИБДД Москвы задержали по подозрению в хищениях из банкоматов Сбербанка и банка «Возрождение». Как сообщили «360» в столичной полиции, материальный ущерб составил 10,2 миллиона рублей.

Подозреваемый — младший лейтенант полиции 1982 года рождения. В органы внутренних дел он устроился в 2014 году.

По версии следствия, в августе–сентябре 2018 года полицейский в составе преступной группы похищал деньги из банкоматов в подмосковных городах Ступино, Дзержинский и Лыткарино. Пропажу обнаружили в банке «Возрождение» и Сбербанке.

Другие подробности произошедшего не разглашаются.

Расследуется дело по статьям «Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой» и «Покушение на преступление».

В 2014 году в Башкирии раскрыли преступную группу, похищавшую деньги из банкоматов. Всего злоумышленники похитили более 14 миллионов рублей. Всего в банду входили девять человек. Среди них был 26-летний инспектор ДПС из Благовещенска.