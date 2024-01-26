Криминал 26 января 2024, 11:25 Московских шестиклассниц заподозрили в причастности к наркобизнесу Mash: в Москве у шестиклассницы нашли в школе мефедрон РИА «Новости»

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В одной из школ на юго-востоке Москвы у ученицы шестого класса нашли запрещенный порошок. Во время дальнейшего расследования правоохранителям удалось раскрыть преступную сеть, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, школьница состоит на учете в психдиспансере за попытку самоубийства. В учебном заведении девочка тоже находится на особом контроле у администрации, так как имеет отношение к неформальному молодежному течению «ЧВК „Редан“».

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Недавно проблемная ученица случайно обронила пакет с мефедроном. Это увидела заместитель директора школы и забила тревогу. Девочка же попыталась сбежать вместе с подругой, но их остановил социальный работник.

Во время разбирательств выяснили, что запрещенные вещества школьницы покупают в даркнете. При этом инициатором оказалась та самая подружка шестиклассницы. Она втянула девочку в наркобизнес с распространением закладок.

Подруги не смогли внятно объяснить свое поведение руководству школы, а дальше с ними уже общались полицейские. Также допросили мачеху одной из девочек, но та также дала путанные показания. Правоохранители продолжают разбираться в ситуации. Школьниц поставили на учет.

Ранее в Юго-Восточном округе Москвы сотрудники полиции задержали двух работниц салона красоты, подозреваемых в попытке сбыть больше двух килограммов синтетических наркотиков. Девушек отправили на время следствия в изолятор.