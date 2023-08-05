Криминал 05 августа 2023, 18:50 Московские правоохранители задержали подозреваемого в попытке изнасилования Московские следователи задержали 18-летнего подозреваемого в попытке изнасилования РИА «Новости»

Читать 360tv в

Восемнадцатилетнего выходца из Средней Азии задержали по подозрению в покушении на изнасилование. Как сообщил Telegram-канал московского Следственного комитета, правоохранители будут требовать ареста мужчины.

По версии следствия, обвиняемый напал ночью 2 августа на незнакомую 35-летнюю женщину в районе улицы Исаковского, однако та дала ему такой уверенный отпор, что злоумышленник предпочел скрыться. От задержания его это, однако, не спасло.

Реклама

Против молодого человека возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного статьей за покушение на изнасилование. Кроме того, следователи выяснили, что обвиняемый находится в столице нелегально.

«В ходе обыска по адресу его местожительства установлено местонахождение трех иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Решается вопрос о депортации данных лиц», — заявили в СК.

Ранее в аэропорту Внуково задержали мужчину, пытавшегося улететь из Москвы в Махачкалу с тремя пакетами кокаина.