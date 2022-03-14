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    14 марта 2022, 19:03

    Московские полицейские задержали вооруженного подозреваемого в грабеже

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Подозреваемого в грабеже и незаконном хранении оружия задержали московские оперативники. Подробности сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

    В ведомстве пояснили, что подозреваемый напал на прохожего в подземном переходе в районе Павелецкого вокзала и отобрал телефон. После чего скрылся. Момент грабежа попал в объектив камер наблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как мужчина в капюшоне забирает у своего собеседника телефон, после чего пытается сбежать. Пострадавший бросается в погоню, но спотыкается и падает.

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в районе Савеловского вокзала. У злоумышленника изъяли переделанный пистолет и 11 патронов девятого калибра.

    Следователи завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконное хранение и приобретение оружия». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.