Московские полицейские задержали вооруженного подозреваемого в грабеже

Подозреваемого в грабеже и незаконном хранении оружия задержали московские оперативники. Подробности сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве пояснили, что подозреваемый напал на прохожего в подземном переходе в районе Павелецкого вокзала и отобрал телефон. После чего скрылся. Момент грабежа попал в объектив камер наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в капюшоне забирает у своего собеседника телефон, после чего пытается сбежать. Пострадавший бросается в погоню, но спотыкается и падает.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в районе Савеловского вокзала. У злоумышленника изъяли переделанный пистолет и 11 патронов девятого калибра.

Следователи завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Незаконное хранение и приобретение оружия». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.