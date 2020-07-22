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    22 июля 2020, 13:59

    Московские полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве

    Анастасия Кременчугская

    Ирина Волк, представитель МВД России, рассказала, что полицейские задержали этническую группу, подозреваемую в вымогательстве. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Оперативники выяснили, что осенью прошлого года подозреваемые, угрожая расправой, вынудили директора и управляющую букмекерских клубов в Москве написать долговые расписки. Согласно им они якобы получили взаймы три и 4,5 миллиона рублей.

    Отмечается, что при невыплате этих сумм, потерпевшие обязаны отдать квартиру и иномарку, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей.

    Были задержаны двое мужчин и одна девушка. В квартирах подозреваемых обнаружили 20 долговых расписок, банковскую карту, удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя одного из участников группы. А также обнаружили автомобиль, его изъяли.

    Новости SMI.FM