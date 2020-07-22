Московские полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве

Оперативники выяснили, что осенью прошлого года подозреваемые, угрожая расправой, вынудили директора и управляющую букмекерских клубов в Москве написать долговые расписки. Согласно им они якобы получили взаймы три и 4,5 миллиона рублей.

Отмечается, что при невыплате этих сумм, потерпевшие обязаны отдать квартиру и иномарку, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей.

Были задержаны двое мужчин и одна девушка. В квартирах подозреваемых обнаружили 20 долговых расписок, банковскую карту, удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя одного из участников группы. А также обнаружили автомобиль, его изъяли.