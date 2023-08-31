31 августа 2023, 12:22
Московские полицейские задержали подозреваемых в краже у знакомого 190 млн рублей
Двух мужчин задержали по подозрению в краже 190 млн рублей у знакомого в Москве
Сотрудники московского уголовного розыска (МУР) задержали двух подозреваемых в краже 190 миллионов рублей и 550 тысяч долларов. По предварительным данным, они похитили денежные средства у своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным правоохранительных органов, потерпевший попросил своего родственника помочь отвезти крупную сумму денег для покупки недвижимости. Тот согласился и взял с собой приятеля.
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Все трое встретились в назначенном месте и в оговоренное время. В дороге потерпевший попросил остановиться возле одного из магазинов. Когда он вернулся обратно, то никого не обнаружил. Мужчина сразу обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов подали в розыск и установили, что злоумышленники выехали в Ингушетию. Там их и задержали.
Против мужчин возбудили дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одного из них взяли под стражу, второго отправили под домашний арест.
Ранее стало известно, что мошенники разработали новую схему с «просроченными» сим-картами.
Кражи
Деньги
Москва 2023
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