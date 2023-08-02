Криминал 02 августа 2023, 11:31 Московские полицейские задержали подозреваемых в хищении криптовалюты МВД: в Москва-Сити ликвидировали кол-центр телефонных мошенников, похищавших криптовалюту © Depositphotos.com / itchaz.gmail.com

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Сотрудники ГУ МВД России задержали в столице подозреваемых в серии краж криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Подозреваемые организовали кол-центр в одном из офисных зданий Москва-Сити. С помощью звонков они искали людей, желающих инвестировать деньги в криптовалюту. Злоумышленники предлагали клиентам перевести средства на банковскую карту, оформленную на гражданина Украины. Затем они покупали биткоины, предоставляли вкладчику отчет о покупке и исчезали с деньгами.

Полицейские установили личности подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их. В кол-центре, который располагался в одном из офисов здания делового центра Москва-Сити, а также в жилищах задержанных проведены обыски. Ирина Волк

Во время обысков полицейские обнаружили телефоны, документы, банковские карты и другие улики.

На девятерых подозреваемых завели уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб от их действий может составить около 30 миллионов рублей. Началась проверка аналогичных преступлений.

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали теневых банкиров, заработавших более миллиарда рублей. Они оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию средств и помогали уклоняться от уплаты налогов.