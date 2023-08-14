Криминал 14 августа 2023, 17:31 Московские полицейские задержали подозреваемого в убийстве двадцатилетней давности МВД задержало подозреваемого в убийстве 20-летней давности на Коровинском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Убийство и разбойное нападение, совершенные 20 лет назад в Москве, раскрыли сотрудники ГУ МВД столицы. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По данным МВД, преступление произошло на Коровинском шоссе. Двое мужчин остановили попутную машину, чтобы попросить водителя отвезти их в автомастерскую и обратно за вознаграждение.

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На обратном пути один из пассажиров попросил шофера остановиться и подал сигнал своему приятелю. Тот начал душить водителя веревкой, а затем нанес несколько ударов ножом в грудь. Мужчине удалось вырваться, но нападавший догнал его и ударил еще раз. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Пострадавшему удалось вернуться на дорогу, где его заметил проезжавший автомобиль. Мужчину госпитализировали, но он умер от полученных травм.

Одного из нападавших задержали в 2003 году, и он отбыл наказание за совершенное преступление.

«В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативникам удалось установить местонахождение сообщника. Его задержали в городе Мытищи Московской области», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее полиция задержала жителя Челябинской области, который убил мужчину и сбросил труп в реку Чувашка.