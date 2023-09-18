Криминал 18 сентября 2023, 18:15 Московские полицейские задержали подозреваемого в доставке наркотиков в СИЗО Полицейские задержали подозреваемого в доставке 35 граммов гашиша в СИЗО Москвы РИА «Новости»

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Подозреваемого в доставке 35 грамм гашиша на территорию одного из СИЗО Москвы задержали на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По данным ведомства, 30-летний москвич попытался доставить наркотические вещества в один из следственных изоляторов Москвы. При досмотре посылки полицейские обнаружили и изъяли 22 свертка с наркотическим веществом. Предварительно, проведенное исследование показало, что изъятое вещество общей массой более 35 граммов, было гашишем.

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Подозреваемого задержала полиция по месту жительства на улице Грекова в результате оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска в его жилом помещении нашли бумажный сверток с растительным веществом, а также шесть бумажных пакетов с неизвестным веществом и мобильный телефон. Часть найденных на месте веществ оказалась марихуаной.

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