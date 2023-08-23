Криминал 23 августа 2023, 11:18 Московские полицейские пресекли сбыт наркотиков на северо-западе столицы МВД: московские полицейские пресекли сбыт 1,5 килограмма наркотиков в районе Куркино РИА «Новости»

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В районе Куркино сотрудники правоохранительных органов задержали москвича при попытке сбыта 1,5 килограмма наркотиков. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что столичные полицейские остановили такси на Новокуркинском шоссе для проверки документов. Сотрудников правоохранительных органов заинтересовал пассажир, который заметно нервничал.

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При личном досмотре они обнаружили у него пакет, который злоумышленник привязал к поясу. В нем находились шесть свертков. Содержимое направили на экспертизу, где выяснилось, что веществом оказался мефедрон. Его общая масса составила около 1,5 килограмм.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 5 статьи 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается.

Ранее мефедрон нашли в шприце, которым укололась школьница в машине каршеринга в Москве.