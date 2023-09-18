Криминал 18 сентября 2023, 16:14 Московские полицейские пресекли незаконный вывод за границу более миллиона евро Волк: полиция в Москве пресекла незаконный вывод за границу более миллиона евро Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Правоохранителям удалось выявить банду, которая незаконно выводила за рубеж валюту. В общей сложности подозреваемые перевели больше миллиона евро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с представителями Шереметьевской таможни пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконном выводе денежных средств за границу», — уточнила она.

Реклама

По данным следствия, обвиняемые предоставляли в коммерческий банк с правами агента валютного контроля фальшивые документы. По ним они якобы поставляли продукцию народного потребления. В результате сообщники проводили валютные операции по переводу денег на счет нерезидента России.

Оперативники провели 13 обысков, во время которых изъяли предметы и документы, доказывающие причастность к преступлению. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Двум подозреваемым предъявили обвинения.

Ранее столичный главк Следственного комитета России завершил расследование дела о хищении свыше 180 миллионов рублей. В краже обвинили бенефициара кредитной организации, в ближайшем будущем его ждет суд.