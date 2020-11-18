Московские полицейские поймали 10-летнюю девочку с наркотиками
В Москве местные правоохранители заметили в одном из подъездов 10-летнюю девочку, у которой при себе оказалось 76 свертков с неизвестным веществом. Об этом сообщил портал «Мослента» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, ребенка поймали в доме на Шипиловской улице. Экспертиза показала, что в некоторых свертках были наркотики. Полиция задержала 47-летнего отца девочки, у которого также обнаружили свертки с неизвестными веществами. Кроме того, стражи правопорядка задержали еще одного подозреваемого.