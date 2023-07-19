Криминал 19 июля 2023, 13:53 Московские полицейские накрыли торговцев незарегистрированными лекарствами Московские оперативники накрыли банду торговцев незарегистрированными в России лекарствами РИА «Новости»

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Столичные оперативники схватили торговцев лекарствами, не прошедшими в России регистрацию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

По данным органов, группа россиян из разных регионов занималась оптовым и розничным сбытом лекарств, которые неофициально ввозили в Россию из Восточной Азии. Они размещали рекламу в соцсетях и мессенджерах, а отправляли товар службами доставки. Стоимость препаратов могла достигать 40 тысяч рублей, а общий доход от такого «бизнеса» перевалил за 30 миллионов рублей.

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Однако после проверки Росздравнадзора выяснилось, что торговцы промышляли препаратами ненадлежащего качества, которые могли нанести вред здоровью.

«На территории Московского региона, Владимирской области и в городе Владивостоке полицейскими проведены обыски. Изъято свыше 500 упаковок медикаментов, банковские карты, документы», — пояснили в пресс-службе.

Задержанные проходят по статье о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере. Двоих фигурантов суд отправил под домашний арест, двоим — назначили «запрет на определенные действия», а еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в столице под подписку о невыезде отправили москвича, державшего в доме незарегистрированное оружие — переделанный револьвер, винтовку селективной сборки и патроны к ним.