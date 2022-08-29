Московские полицейские накрыли притон для занятия проституцией

Полицейские Москвы пресекли деятельность притона для занятия проституцией в квартире жилого дома на Профсоюзной улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию поступили сведения о том, что в московской квартире оказывают сексуальные услуги за деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали трех приезжих девушек от 18 до 21 года, которых подозревают в занятии проституцией.

В отношении них составили протоколы об административных нарушениях по статьям КоАП «Занятие проституцией» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Полицейские также задержали 35-летнюю приезжую, которую заподозрили в организации притона. По версии следствия, она выполняла в борделе функции администратора и собирала деньги с клиентов.