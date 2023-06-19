Криминал 19 июня 2023, 19:05 Московские полицейские меньше чем за час вернули украденный в кафе телефон МВД задержало мужчину, укравшего телефон у задремавшей посетительницы в московском кафе

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Менее часа понадобилось столичным полицейским, чтобы вернуть украденный в кафе телефон, сообщило МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, 41-летний мужчина из Перми увидел в кафе на Краснопрудной улице телефон на столике у задремавшей посетительницы. Он похитил устройство и скрылся, однако вскоре его задержали сотрудники МВД по Красносельскому району. Телефон в ближайшее время вернут владелице.

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Против мужчины возбудили уголовное дело о краже. Ему назначили подписку о невыезде на время расследования.