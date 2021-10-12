Московские полицейские изъяли более 600 килограммов запрещенных веществ

Сотрудники московской полиции задержали торговцев запрещенными препаратами и изъяли из незаконного оборота больше 600 килограммов опасных веществ. Об этом сообщили на YouTube-канале пресс-службы ведомства.

Преступная группировка распространяла препараты, оборот которых ограничен на территории России, через обычные аптеки. Ее участники поставляли товары с сильнодействующим веществом продавцам-фармацевтам, вовлеченным в нелегальный бизнес, а те потом продавали их наркоманам за наличный расчет, без необходимого рецепта и без кассового чека.

У злоумышленников получилось даже создать целую коммерческую структуру и добыть лицензию на фармацевтическую деятельность. Они оптом закупали у производителей медикаменты, в составе которых был запрещенный элемент, а затем развозили их по аптекам с помощью курьеров.

Прибыль, которую удалось выручить всем подозреваемым, могла быть совсем немаленькой — цена на лекарства при продаже завышалась по сравнению с закупочной в 10 раз. Деньги, заработанные криминальным путем, полицейским тоже удалось найти и изъять. Всего задержали 15 человек — среди них были приезжие из ближнего зарубежья и разных регионов России.