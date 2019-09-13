Московские пенсионеров вложили деньги в развитие бизнеса, но их обманули. Открыто уголовное дело

Столичные следователи завели уголовное дело о мошенничестве после проверки появившихся в СМИ сообщений о махинациях компании «СоцАгроФинанс». Они брали у пенсионеров деньги для развития бизнеса и обещали платить проценты. Их пожилые москвичи так и не увидели.

В сюжете программы«Вести» на телеканале «Россия 1» сообщалось, что десятки пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу. Они вложили деньги в развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области.

Бизнес, по заявлениям очевидцев, прекрасно функционирует. Пожилым москвичам обещали прибыль до 40% годовых. Однако проценты по своим вкладами они не видели уже несколько месяцев. Одна из героинь репортажа заявила, что отдала фирм более 300 тысяч. Другая — упомянула о сумму в 800 тысяч рублей.

По данным следствия, некоторые руководители и сотрудники компаний «СоцАгроФинанс» и «КФХ и партнеры» арендовали якобы для инвестиционной деятельности помещения на улице Щербаковской в Москве. Они заключили договоры с пожилыми людьми, но при этом не собирались возвращать средства вкладчиков.

«В рамках расследования уголовного дела в указанных организациях проводятся обыски. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, организаторов и участников мошеннической схемы, а также всех пострадавших от противоправной деятельности», — заявили в пресс-службе СК РФ.