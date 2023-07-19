Криминал 19 июля 2023, 19:51 Московские оперативники раскрыли убийство из прошлого века Полицейские поймали в Москве убийцу подростка, погибшего 26 лет назад РИА «Новости»

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В Москве возобновили дело об убийстве подростка, совершенном в 1997 году в Северном административном округе столицы, и доказали вину подозреваемого. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации авторов Telegram-канала, в деле 16-летнего мальчика, найденного задушенным на чердаке дома на улице Поликарпова, с самого начала был подозреваемый — 17-летний житель столицы. Однако собрать достаточно доказательств против него в 1997-м следствию не удалось, через год прокуратура постановила прекратить дело.

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Но 26 лет спустя в убийстве подростка появились новые детали, 12 июля 2023 года дело возобновили. Уже на следующий день полиция вновь задержала подозреваемого — теперь 43-летнего мужчину. В этот раз он написал явку с повинной.

Москвича обвинили в убийстве, сопряженном с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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