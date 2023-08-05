Криминал 05 августа 2023, 13:20 Московская транспортная полиция задержала в аэропорту Внуково мужчину с кокаином в белье Мужчину арестовали по подозрению в перевозке наркотиков в аэропорту Внуково Пресс-служба МВД

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В аэропорту Внуково транспортная полиция задержала мужчину, который пытался провезти в Махачкалу три свертка с кокаином. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Центральному федеральному округу.

Как заявили в ведомстве, 57-летнего гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, доставили в дежурную часть, при досмотре у него в нижнем белье нашли три пакета с белым порошком. Как выяснилось при экспертизе, 36 граммов вещества оказались кокаином.

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«Задержанный признался, что и в Москву он прилетел, собственно, за наркотиком, который приобрел бесконтактным способом и забрал из тайника», — добавили в пресс-службе МВД.

Следствие по инциденту ведется, против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере».

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