Московская студентка лишилась антиквариата на 19 млн рублей

Неизвестный залез в квартиру московской студентки и прихватил с собой антиквариат. Старинные предметы потянули на 19 миллионов рублей. Теперь в ситуации разбирается полиция.

Ограбление произошло 21 марта в жилом доме рядом со станцией метро «Шоссе энтузиастов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. По данным правоохранителей, грабитель залез в квартиру девушки, которая учится на четвертом курсе в одном из московских вузов.

Из комнат пропала старинная мебель, люстра, посуда и холст. Весь антиквариат оценивается в 19 миллионов рублей. О случившемся полицейским рассказала сама хозяйка квартиры. Сейчас правоохранители проводят проверку.