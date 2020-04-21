Московская семья создала нарколабораторию в Одинцове. Дом им предоставил 20-летний парень

Среди шестерых москвичей, устроивших нарколабораторию в Одинцове, трое молодых людей и целая семья. «360» связался с матерью одного из-задержанных, и, по ее словам, она вообще не подозревала о подобном увлечении сына.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, лабораторию в деревне Дубцы раскрыли во время спецоперации. В гостевом доме, принадлежащем 20-летнему москвичу Климентию Н., нашли 25,36 грамма мефедрона. Владелец участка оказался подающим надежды теннисистом.

Выяснилось, что владелец дома вместе с еще пятью людьми производил там наркотики. Всех их задержали, часть из подозреваемых оказались родственниками друг другу. У всех есть московская прописка. Это 32-летний Владислав П., 19-летний Камаль А., 22-летний Глеб Н., 52-летний Владимир Н. и 58-летняя Татьяна Н. Последние трое, судя по всему, являются членами одной семьи.

Мать Владислава оказалась обычной пенсионеркой, которая даже не подозревала о занятии сына.

«Меня перед фактом поставили, и все, что это все случилось. <…> Он работал. Теперь уже неважно, кем он работал», — сказала женщина.

Задержанным грозит наказание по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.