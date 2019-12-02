Московская семья потеряла приемных дочерей после жалобы родной тети

Москвичка Татьяна Грушина вместе со своим супругом оформила опекунство над тремя маленькими девочками. Соня, Марина и Милана прожили в семье восемь месяцев, а потом малышек забрали. Чиновники считают, что Татьяна и Алексей били приемных детей, а родители заявляют, что сестры просто не поделили игрушку.

«Они дрались молча, то есть если бы дети плакали, я бы, конечно, прибежала на любой крик, там большая квартиру у нас была. Я-то побежала туда, когда раздался первый крик, средняя не выдержала видимо», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны, Марина, средняя из сестер, схватила детский стул у несколько раз ударила младшую Соню. Девочки, говорят опекуны, были трудными. Как рассказала приемная мать, на них якобы сказалось отсутствие воспитания в предыдущей семье и жесткие условия в детском доме. По мнению Татьяны, свои эмоции девочки привыкли выражать силой. Причиной драки, считает Грушина, стал визит к родной тете малышек. Для детской психики это якобы был стресс, который привел к побоям.

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Приемный папа девочек Алексей рассказал, что об инциденте в органах опеки узнали от тети девочек Инги. У нее сложились доверительные отношения с опекунами племянниц. Татьяна рассказала, что после инцидента пожаловалась на сестер и отправила родственнице девочек фотографии с синяками. А тетя якобы отправилась в полицию.

Всех трех девочек у Татьяны и Алексея забрали, причем в чужом городе. Вся эта история происходили в Петрозаводске, семья туда уехала в гости к дедушке. Детей изъяли местные органы опеки. Следователи завели уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас показания детей и сами синяки — это главные доказательства в деле трех сестер. Скоро состоится суд, Татьяна надеется выиграть его и снова увидеться с девочками, сейчас их навещать женщине запретили.